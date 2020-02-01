01.02.2020, 09:46
Минздрав опубликовал памятку о мерах защиты от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Вчера, 31 января, в 19-07 Министерство здравоохранения опубликовало памятку о мерах защиты от коронавируса.
В памятке говорится, что для минимизации рисков заражения коронавирусом 2019-nCoV гражданам России необходимо не посещать страны с очагом заражения, избегать мест с массовым скоплением людей и посещения массовых мероприятий, а также следить за личной гигиеной и чаще мыть руки.
Основными признаками заражения коронавирусом являются повышенная температура, тяжесть в грудной клетке, боль в горле и мышцах, а также заложенность носа. Также ведомство отметило, что вирус типа 2019-nCoV передаётся контактным и воздушно-капельным путями. При обнаружении подобных признаков необходимо срочно обратиться к врачу.
В памятке говорится, что для минимизации рисков заражения коронавирусом 2019-nCoV гражданам России необходимо не посещать страны с очагом заражения, избегать мест с массовым скоплением людей и посещения массовых мероприятий, а также следить за личной гигиеной и чаще мыть руки.
Основными признаками заражения коронавирусом являются повышенная температура, тяжесть в грудной клетке, боль в горле и мышцах, а также заложенность носа. Также ведомство отметило, что вирус типа 2019-nCoV передаётся контактным и воздушно-капельным путями. При обнаружении подобных признаков необходимо срочно обратиться к врачу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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