27.11.2019, 20:29
Минздрав подготовил закон о запрете ВИЧ-диссидентства
ИА «Ореанда-Новости». Российский Минздрав внёс в правительство законопроект, который вводит запрет на распространение недостоверной информации о вирусе иммунодефицита, пишет «МК».
В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться на ложные утверждения о влиянии ВИЧ на здоровье, а также на призывы к отказу от терапии и лечения заболевания.
В Минздраве напомнили, что отказ от лечения ВИЧ опасен для жизни. Также в ведомстве сообщили, что в большинстве регионов страны регистрируются случаи отказа от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ по причине ВИЧ-диссидентства.
В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться на ложные утверждения о влиянии ВИЧ на здоровье, а также на призывы к отказу от терапии и лечения заболевания.
В Минздраве напомнили, что отказ от лечения ВИЧ опасен для жизни. Также в ведомстве сообщили, что в большинстве регионов страны регистрируются случаи отказа от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ по причине ВИЧ-диссидентства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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