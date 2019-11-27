В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться на ложные утверждения о влиянии ВИЧ на здоровье, а также на призывы к отказу от терапии и лечения заболевания.В Минздраве напомнили, что отказ от лечения ВИЧ опасен для жизни. Также в ведомстве сообщили, что в большинстве регионов страны регистрируются случаи отказа от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ по причине ВИЧ-диссидентства.