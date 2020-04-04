ИА «Ореанда-Новости». Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России надо на период карантина ограничить продажу крепкого алкоголя по всей стране, пишут «Известия».



При этом специалист отметил, что вводить сухой закон всё же не надо. Однако он положительно оценил запрет на продажу алкоголя в Якутии и Забайкалье. При этом Брюн отметил, что сообщения о том, что продажи алкоголя возросли по всей стране говорят о том, что граждане запасаются на будущее.



Врач подчеркнул, что алкоголь негативно влияет на организм во время инфекционных заболеваний.