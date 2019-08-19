ИА «Ореанда-Новости» Министерство здравоохранения России предложило руководству предприятий ввести так называемые физкульт-брейки – короткие перерывы для выполнения небольших комплексов упражнений на рабочем месте.

Данная инициатива изложена в программе «Укрепление здоровья работающих». В качестве рабочих названий для физкульт-брейков сотрудники министерства предложили следующие: «Зарядка для офиса», «Офисная йога», «Пилатес для офиса». Подобные перерывы, как сказано в программе, были организованы в компаниях «Северсталь» и «Уралсиб».

, в течение которой сотрудники, будут участвовать в спортивных соревнованиях, заниматься гимнастикой на рабочих местах и, например, отказываться от пользования лифтами.