03.12.2019, 17:19
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
ИА «Ореанда-Новости». Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, прививки помогают избежать массовой эпидемии. Но делать вакцинацию надо исключительно здоровому человеку, который не имеет противопоказаний. Перед вакцинацией необходимо сдать анализы и просмотреть медицинскую карточку.
Если у человека ранее наблюдалась аллергическая реакция на вакцинацию или сильная реакция в виде повышенной температуры, отёков и судорог, то такому человеку не желательно делать сезонную прививку.
По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, прививки помогают избежать массовой эпидемии. Но делать вакцинацию надо исключительно здоровому человеку, который не имеет противопоказаний. Перед вакцинацией необходимо сдать анализы и просмотреть медицинскую карточку.
Если у человека ранее наблюдалась аллергическая реакция на вакцинацию или сильная реакция в виде повышенной температуры, отёков и судорог, то такому человеку не желательно делать сезонную прививку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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