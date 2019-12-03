По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, прививки помогают избежать массовой эпидемии. Но делать вакцинацию надо исключительно здоровому человеку, который не имеет противопоказаний.Если у человека ранее наблюдалась аллергическая реакция на вакцинацию или сильная реакция в виде повышенной температуры, отёков и судорог, то такому человеку не желательно делать сезонную прививку.