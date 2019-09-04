04.09.2019, 20:50
Минздрав проведёт прямую линию с россиянами
ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что собирается провести прямую линию с гражданами, об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.
Отмечается, что прямая линия запланирована на 13 сентября в 10:00. Вопросы россиянам предложили присылать на электронную почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.
Это станет первой прямой линией Минздрава, ранее такие мероприятия не проводились.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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