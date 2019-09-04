ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что собирается провести прямую линию с гражданами, об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.



Отмечается, что прямая линия запланирована на 13 сентября в 10:00. Вопросы россиянам предложили присылать на электронную почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.



Это станет первой прямой линией Минздрава, ранее такие мероприятия не проводились.