ИА «Ореанда-Новости»В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.

Таким образом в министерстве прокомментировали ситуацию с задержанием женщины, которая заказала препарат для тяжелобольного сына.

В министерстве объяснили, что ввозить незарегистрированные лекарства можно, но только если есть документы, которые подтверждают назначение этих препаратов.