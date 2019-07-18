18.07.2019, 17:34
Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство
ИА «Ореанда-Новости». В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.
Таким образом в министерстве прокомментировали ситуацию с задержанием женщины, которая заказала препарат для тяжелобольного сына.
В министерстве объяснили, что ввозить незарегистрированные лекарства можно, но только если есть документы, которые подтверждают назначение этих препаратов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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