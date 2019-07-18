ИА «Ореанда-Новости». В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.



Таким образом в министерстве прокомментировали ситуацию с задержанием женщины, которая заказала препарат для тяжелобольного сына.



В министерстве объяснили, что ввозить незарегистрированные лекарства можно, но только если есть документы, которые подтверждают назначение этих препаратов.