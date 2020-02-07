07.02.2020, 21:36
Минздрав уточнил сроки поставок медикаментов для онкобольных детей
ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения России уточнило сроки поставок всех необходимых медикаментов для онкологических больных детей. По словам Михаила Мурашко, через 2 месяца в России завершится регистрация медицинских препаратов, которые необходимы для лечения онкобольных несовершеннолетних.
Название медикаментов пока не озвучивается. Стало только известно, что Минздрав обратился к одному из производителей и попросил создать одну из форм лекарства Аспиргиназа, которое будет продаваться в российских аптеках. Все медикаменты будут проходить регистрацию не только по фармацевтическому составу, но и по дозировкам. Это необходимо для разграничения препаратов для детей и для взрослых.
Стоит отметить, что в 2019 году были выявлены перебои с поставками медикаментов для лечения тяжелобольных пациентов в России.
Название медикаментов пока не озвучивается. Стало только известно, что Минздрав обратился к одному из производителей и попросил создать одну из форм лекарства Аспиргиназа, которое будет продаваться в российских аптеках. Все медикаменты будут проходить регистрацию не только по фармацевтическому составу, но и по дозировкам. Это необходимо для разграничения препаратов для детей и для взрослых.
Стоит отметить, что в 2019 году были выявлены перебои с поставками медикаментов для лечения тяжелобольных пациентов в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии