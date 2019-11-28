ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения выступило против идеи вернуть продажу пива на стадионы.

Об этом сообщается в письме министерства, которое направлено главе «Трезвой России» Султану Хамзаеву. Ранее же сам Хамзаев отправлял сходное письмо президенту России Путину, в котором просил не допустить возвращения продажи пива на стадионах во время каких-либо спортивных мероприятий.



По мнению политиков, разрешение продавать спиртное на стадионах во время мероприятий может негативно сказаться на детях и подростках, присутствующих на объектах спорта. Также может появиться новая культура потребления алкоголя, что приведёт к практически обязательному потреблению алкоголя на спортивных мероприятиях.

Минздрав также указывает, что с тех пор, как запретили продажу алкоголя на стадионах, увеличилась посещаемость матчей. Ровно как и упала необходимость в сотрудниках МВД.