ИА «Ореанда-Новости». В Интернете 16 октября появилось видео из психоневрологической больницы №5 Магнитогорска Челябинской области, где видно, что один из санитаров кидает в мужчину тапок и пинает его. Всё это сопровождается смехом его коллег.

Следственные органы заинтересовались видео, управление СК России по Челябинской области начало доследственную проверку после сообщений в СМИ об издевательствах над пожилым пациентом. В Министерстве здравоохранения проинформировали, что этот пациент умер, но его смерть никак не связана с издевательствами, у него были хронические болезни, которые и стали причиной его кончины.

Известно, что мужчина, который был снят на видео, выписался в июле, умер в сентябре. Сообщается, что у него были заболевания не только психоневрологического профиля.

– Пациент, который был на видео, скончался. Его смерть не связана с событиями в больнице, произошла дома, спустя примерно два месяца после его выписки и вызвана другими хроническими заболеваниями не психоневрологического профиля, — говорится в сообщении Минздрава, передаёт РИА Новости.

После огласки издевательств в клинике в прессе, в Минздраве региона назвали случившееся «вопиющим нарушением прав пациента» и заявили, что будет устроена максимально строгая проверка, а участники и администрация учреждения понесут серьёзное наказание.

Прокуратура Челябинской области поручила провести проверку лечебного учреждения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе ведомства заявили, что будут изучены «действия главврача на предмет надлежащего контроля за работой младшего медперсонала».

Санитар данной психоневрологической больницы, который участвовал в съёмке издевательств над пожилым пациентом, прокомментировал опубликованное видео следующим образом:

"Тебя там не было, ты не знаешь, что и как. Я практически живу с ними. Мне не страшно, у меня в отделении 65 таких. Мы никого не бьем, это не я", — сообщил он.



