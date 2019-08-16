Данное спортивное состязание является относительно молодым – в текущем году оно проходит в двадцатый раз.

На Соборной площади города Ульяновска состоялась торжественная церемония открытия чемпионата. Выяснить, кто является лучшим стрелком из арбалета во всём мире, предстоит участникам из тридцати пяти государств. Всего ожидается приезд более трёхсот пятидесяти спортсменов. Уровень состязания, действительно, высок – в нём примут участие спортсмены мирового рейтинга IAU. Данная организация представляет собой Международный союз стрелков из арбалета. Лучшие стрелки рейтинга из таких стран как Германия, Франция, Венгрия, Хорватия и Чехия прибыли в Ульяновск.

Жюри чемпионата предстоит выбрать лучших стрелков в двух категориях: матчевый арбалет и полевой арбалет. Каждая категория представляет собой дивизион, поэтому и состязания будут проводить по двум дивизионам: «Матч» и «Филд» соответственно.

Международный союз стрелков из арбалета (или Internationale Armbrustschützen Union, IAU) проводит чемпионат с 1979 года. Сам союз возник в середине 50-х годов прошлого века – в 1956 году. Мировые чемпионаты перемежаются проведением отдельных для каждой дисциплины состязаний, проводимых на территории континентов. В Международный союз стрелков из арбалета входит пятьдесят четыре национальных ассоциации. В Российской Федерации ассоциация арбалетчиков была создана в 1994 году. Предшественником ассоциации стал Арбалетный союз России.