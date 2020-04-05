05.04.2020, 17:37
Мишустин дал новые поручения по противостоянию коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Глава российского правительства Михаил Мишустин дал новые поручения по противостоянию коронавирусу. Документ размещён на официальном портале кабинета министров, рассказывает "Лента.ру".
Так, МИДу и Минкомсвязи поручено создать единую информационную системы для того, чтобы идентифицировать людей, которые возвращаются в страну. Также глава правительства поручил Росздравнадзору и Минздраву обеспечить необходимым числом медиков лечебные учреждения, которые оказывают помощь инфицированным коронавирусом.
Помимо этого, Мишистин поручил изучить вопрос о том, чтобы выделить из бюджета средства медицинским учреждениям, теряющим доходы в связи с тем, что сокращается объём медицинской помощи.
Так, МИДу и Минкомсвязи поручено создать единую информационную системы для того, чтобы идентифицировать людей, которые возвращаются в страну. Также глава правительства поручил Росздравнадзору и Минздраву обеспечить необходимым числом медиков лечебные учреждения, которые оказывают помощь инфицированным коронавирусом.
Помимо этого, Мишистин поручил изучить вопрос о том, чтобы выделить из бюджета средства медицинским учреждениям, теряющим доходы в связи с тем, что сокращается объём медицинской помощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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