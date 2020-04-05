Документ размещён на официальном портале кабинета министров, рассказывает "Лента.ру".Так, МИДу и Минкомсвязи поручено создать единую информационную системы для того, чтобы идентифицировать людей, которые возвращаются в страну. Также глава правительства поручил Росздравнадзору и Минздраву обеспечить необходимым числом медиков лечебные учреждения, которые оказывают помощь инфицированным коронавирусом.Помимо этого, Мишистин поручил изучить вопрос о том, чтобы выделить из бюджета средства медицинским учреждениям, теряющим доходы в связи с тем, что сокращается объём медицинской помощи.