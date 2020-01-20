

Эксперты указали, что согласно анализу задекларированных доходов на протяжении 5 лет, семья Мишутиных придерживается стратегии инвестирования в выгодные депозиты, доход от которых составляет несколько десятков миллионов рублей в год.

Основной деятельностью, которая приносила премьер-министру России доход до 2010 года, являлся компьютерный бизнес, который сейчас подконтролен компании Deutsche Bank.Ежегодный доход Михаила Мишутина в течение 5 лет составляет примерно 19 миллионов рублей, в то время, как доход его супруги в 2014 году составлял более 160 миллионов рублей, а в 2018 году - почти 50 миллионов рублей.