ИА «Ореанда-Новости». Кабинет министров России начал работу в новом составе. Первые задачи правительству уже поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что нужно реализовать задачи, которые поставил президент Владимир Путин.

Так, глава государства поставил перед Минфином стоят задачи эффективно укрепить материальную базу и добиться макроэкономической стабильности.

Кроме того, Мишустин добавил, что новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики.

Премьер также подчеркнул, что сегодня для страны также важен вопрос демографии, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.