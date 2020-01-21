21.01.2020, 21:19
Мишустин озвучил первые задачи новому составу кабмина
ИА «Ореанда-Новости». Кабинет министров России начал работу в новом составе. Первые задачи правительству уже поставил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что нужно реализовать задачи, которые поставил президент Владимир Путин.
Так, глава государства поставил перед Минфином стоят задачи эффективно укрепить материальную базу и добиться макроэкономической стабильности.
Кроме того, Мишустин добавил, что новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики.
Премьер также подчеркнул, что сегодня для страны также важен вопрос демографии, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.
Премьер подчеркнул, что нужно реализовать задачи, которые поставил президент Владимир Путин.
Так, глава государства поставил перед Минфином стоят задачи эффективно укрепить материальную базу и добиться макроэкономической стабильности.
Кроме того, Мишустин добавил, что новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики.
Премьер также подчеркнул, что сегодня для страны также важен вопрос демографии, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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