Премьер подчеркнул, что нужно реализовать задачи, которые поставил президент Владимир Путин.Так, глава государства поставил перед Минфином стоят задачи эффективно укрепить материальную базу и добиться макроэкономической стабильности.Кроме того, Мишустин добавил, что новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики.Премьер также подчеркнул, что сегодня для страны также важен вопрос демографии, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.