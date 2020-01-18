Он сказал, что в ближайшее время планирует разработать институциональные реформы и реформы управления. Также новый премьер-министр указал на необходимость сокращения издержек для российских бизнесменов. Мишустин отметил, что в период выполнения своих обязанностей от будет увеличивать количество национальных проектов и добьётся поддержания ежегодной инфляции в размере не более 4%.Михаил Мишустин был назначен на должность председателя правительства России 16 января указом президента Владимира Путина.