ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке. Эта мера была принята для того, чтобы предупредить распространение коронавируса и уберечь жителей дальневосточных регионов России.

На данный момент известно о том, что число заразившихся новых коронавирусом перешагнуло отметку в 7 700 человек. Из них 170 погибли.

О новом виде коронавируса стало известно в конце декабря, когда китайские власти сообщили о неизвестной болезни ВОЗ. Местом начала эпидемии стал город Ухань. Сообщается, что вирус способен передаваться воздушно-капельным путём с расстояния один-два метра.