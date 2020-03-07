ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

Так, Мишустин распорядился выделить на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала дополнительные средства суммой 18,3 миллиардов рублей.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который касался заработной платы медицинских работников первичного звена. В документе было установлено, что зарплата медработников первичного звена не должна быть ниже средней по региону, а оплата педиатров и участковых должна в два раза превышать среднюю по региону зарплату.