ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин назвал главные задачи нового кабмина, пишет РИА Новости.



Так, по словам Мишустина, правительство будет активно работать над повышением доходов граждан, а также над увеличением темпов роста экономики страны.



Эти два направления, по словам Мишустина, позволят достигнуть хорошего эффекта и в других областях, например, в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе.