25.02.2020, 16:07
Мишустин рассказал о ключевых задачах кабмина
ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин назвал главные задачи нового кабмина, пишет РИА Новости.
Так, по словам Мишустина, правительство будет активно работать над повышением доходов граждан, а также над увеличением темпов роста экономики страны.
Эти два направления, по словам Мишустина, позволят достигнуть хорошего эффекта и в других областях, например, в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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