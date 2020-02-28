Мишустин рассказал о работе над вопросами снижения налогов на труд
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин заявил, что ведётся работа над вопросами снижения налогов на трудовую деятельность.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с руководством Совфеда, что вопросы снижения налогов на трудовую деятельность рассматриваются. Однако данную тему нужно рассматривать очень аккуратно, считает глава правительства.
Мишустин отметил, что необходимо изучить все предложенные идеи сенаторов и поделиться с парламентариями планами о дальнейшей работе в этом направлении.
Премьер подчеркнул, что любое снижение будет отражаться на бюджете Пенсионного фонда, что требует дополнительной осторожности.
Ранее Силуанов заявил, что в России установлена запредельная налоговая нагрузка на труд. Министерство финансов разрабатывает предложения по снижению данной нагрузки и компенсации страховых налогов.
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