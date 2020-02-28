ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин заявил, что ведётся работа над вопросами снижения налогов на трудовую деятельность.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с руководством Совфеда, что вопросы снижения налогов на трудовую деятельность рассматриваются. Однако данную тему нужно рассматривать очень аккуратно, считает глава правительства.

Мишустин отметил, что необходимо изучить все предложенные идеи сенаторов и поделиться с парламентариями планами о дальнейшей работе в этом направлении.

Премьер подчеркнул, что любое снижение будет отражаться на бюджете Пенсионного фонда, что требует дополнительной осторожности.

Ранее Силуанов заявил, что в России установлена запредельная налоговая нагрузка на труд. Министерство финансов разрабатывает предложения по снижению данной нагрузки и компенсации страховых налогов.