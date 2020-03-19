19.03.2020, 11:23
Мишустин сказал, что нет повода для паники в ситуации с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об отсутствии повода для паники из-за распространения в РФ нового коронавируса, рассказывает ТАСС девятнадцатого марта.
По словам российского государственного деятеля, многие россияне только сейчас стали понимать все серьёзность ситуации, однако причин для возникновения паники не имеется. Мишустиным также было сказано, что РФ обладает успешным опытом борьбы с эпидемиями.
Ранее российским президентом Владимиром Путиным было сказано о том, что ситуация с коронавирусом контролируется отечественным Миндздравом.
По словам российского государственного деятеля, многие россияне только сейчас стали понимать все серьёзность ситуации, однако причин для возникновения паники не имеется. Мишустиным также было сказано, что РФ обладает успешным опытом борьбы с эпидемиями.
Ранее российским президентом Владимиром Путиным было сказано о том, что ситуация с коронавирусом контролируется отечественным Миндздравом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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