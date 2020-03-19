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По словам российского государственного деятеля, многие россияне только сейчас стали понимать все серьёзность ситуации, однако причин для возникновения паники не имеется.Ранее российским президентом Владимиром Путиным было сказано о том, что ситуация с коронавирусом контролируется отечественным Миндздравом.