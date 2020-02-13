ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин считает, что ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ставка по ипотеке в 9% не выполняет своей основной функции помочь гражданам с улучшением жилищных условий. Он поручил первому вице-премьеру Белоусову и вице-премьеру Хуснуллину совместно с ЦБ проанализировать ситуацию по ипотеке в стране во время заседания правительства.

Мишустин также заявил, что нужно обсудить возможность рефинансирования ипотечных кредитов, которые ранее были выданы под более высокий процент.

Премьер РФ считает, что ипотека по-прежнему остаётся очень дорогой. Он отметил, что необходимо опустить ставки ниже 8%.

Кроме того Мишустин затронул тему строительства домов и подчеркнул, что нужно снизить стоимость возведения домов за счёт использования последних технологий.