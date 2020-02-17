17.02.2020, 14:23
Митрополит Иларион принёс извинения за высказывание протоиерея о гражданских женах
ИА «Ореанда-Новости». Митрополит Волоколамский Иларион принёс извинения за высказывание протоиерея о гражданских жёнах.
По словам митрополита, Димирий Смирнов не первый раз негативно высказывается в отношении незарегистрированных браков. Таким образом он хочет привлечь внимание общественности и призвать людей к защите социального статуса семьи и брака. Однако, слова протоиерея унижают многих женщин, за что Волоколамский Иларион и принёс извинения от лица церкви.
Митрополит отметил, что церковь уважительно относится только к зарегистрированным в отделах ЗАГС бракам согласно «Основам социальной концепции РПЦ». Но подобные выражения неприемлемы для священнослужителей.
По словам митрополита, Димирий Смирнов не первый раз негативно высказывается в отношении незарегистрированных браков. Таким образом он хочет привлечь внимание общественности и призвать людей к защите социального статуса семьи и брака. Однако, слова протоиерея унижают многих женщин, за что Волоколамский Иларион и принёс извинения от лица церкви.
Митрополит отметил, что церковь уважительно относится только к зарегистрированным в отделах ЗАГС бракам согласно «Основам социальной концепции РПЦ». Но подобные выражения неприемлемы для священнослужителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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