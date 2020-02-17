По словам митрополита, Димирий Смирнов не первый раз негативно высказывается в отношении незарегистрированных браковОднако, слова протоиерея унижают многих женщин, за что Волоколамский Иларион и принёс извинения от лица церкви.Но подобные выражения неприемлемы для священнослужителей.