ИА «Ореанда-Новости». Митрополит Волоколамский Иларион принёс извинения за высказывание протоиерея о гражданских жёнах.

По словам митрополита, Димирий Смирнов не первый раз негативно высказывается в отношении незарегистрированных браков. Таким образом он хочет привлечь внимание общественности и призвать людей к защите социального статуса семьи и брака. Однако, слова протоиерея унижают многих женщин, за что Волоколамский Иларион и принёс извинения от лица церкви.

Митрополит отметил, что церковь уважительно относится только к зарегистрированным в отделах ЗАГС бракам согласно «Основам социальной концепции РПЦ». Но подобные выражения неприемлемы для священнослужителей.