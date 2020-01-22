22.01.2020, 08:08
Митрополитом Иларионом опровергнута информация о квартире за миллион евро в Испании
ИА «Ореанда-Новости». Митрополитомом Волоколамским Иларионом журналисту РИА Новости было сказано, что данные о том, что у него есть в Испании квартира стоимостью миллион евро и квартира с шестью комнатами в Москве стоимостью 25 миллионов рублей, являются дезинформацией.
В декабре 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что митрополит владеет в испанском населенном пункте Альтея пентхаусом, который оценивают в миллион евро. Позже появилась информация, что митрополит является владельцем квартиры в столице России, которая стоит 25 миллионов рублей.
Митрополит Илларион сказал, что сообщения о том, что он имеет жилье за миллион евро в Испании, уже опровергли в "Собеседнике" и в нескольких других изданиях. Он отметил, что когда имеется заказ на компромат, заинтересованы в компромате, а не в реальном положении дел.
В то же время, он подтвердил, что у него есть квартира в Москве, но четырехкомнатная, имеющая площадь 89 квадратных метров, которая была приобретена в 2005 году за 6 миллионов рублей.
В декабре 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что митрополит владеет в испанском населенном пункте Альтея пентхаусом, который оценивают в миллион евро. Позже появилась информация, что митрополит является владельцем квартиры в столице России, которая стоит 25 миллионов рублей.
Митрополит Илларион сказал, что сообщения о том, что он имеет жилье за миллион евро в Испании, уже опровергли в "Собеседнике" и в нескольких других изданиях. Он отметил, что когда имеется заказ на компромат, заинтересованы в компромате, а не в реальном положении дел.
В то же время, он подтвердил, что у него есть квартира в Москве, но четырехкомнатная, имеющая площадь 89 квадратных метров, которая была приобретена в 2005 году за 6 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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