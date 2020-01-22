В декабре 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что митрополит владеет в испанском населенном пункте Альтея пентхаусом, который оценивают в миллион евро. Позже появилась информация, что митрополит является владельцем квартиры в столице России, которая стоит 25 миллионов рублей.Митрополит Илларион сказал, что. Он отметил, что когда имеется заказ на компромат, заинтересованы в компромате, а не в реальном положении дел.В то же время, он подтвердил, что у него есть квартира в Москве, но четырехкомнатная, имеющая площадь 89 квадратных метров, которая была приобретена в 2005 году за 6 миллионов рублей.