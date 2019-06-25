ИА «Ореанда-Новости». По заявлению представителя департамента транспорта в Красноярске, ребёнок, родившийся несколько дней назад прямо в салоне общественного транспорта, получит бесплатный пожизненный проездной.

Напомним, что прямо во время рейса у одной из пассажирок случились схватки, ей немедленно оказали помощь, а водитель автобуса поехал в роддом, предварительно всех высадив. Но роды прошли настолько быстро, что ребёнок показался на свет не в больнице. Сейчас и мать, и младенец чувствует себя замечательно, со смехом вспоминая необычное приключение.