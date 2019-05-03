ИА «Ореанда-Новости» Под окнами многоэтажного дома в Петрозаводске был найден пакет с погибшим младенцем внутри. Свёрток нашла продавец магазина, расположенного на первом этаже дома. О происшествии пишет местный портал «Губерния Daily».

Одна из местных жительниц рассказала, что с пятого этажа часто выкидывают мусор или бутылки, так как там живёт неблагополучная семья. Информацию о страшной находке подтвердили в пресс-службе следственного комитета, добавив, что по факту произошедшего проводится проверка.