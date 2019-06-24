ИА "Ореанда-Новости" Международный молодёжный форум «Команда 29» был открыт вчера на территории детского лагеря «Орлёнок» в Архангельской области. В рамках форума состоялось и заседание палаты молодых депутатов при областном собрании депутатов.

Перед юными политиками на повестке дня стояла первоочередная задача обеспечения молодых архангельских семей доступным жильём. Так в области действует финансовая поддержка со стороны государства – молодым семьям выделяются субсидии для приобретения собственных квадратных метров. Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалёв выступил за совещании с предложением увеличить государственные дотации в два раза. Основную проблему в том, что семья не может получить квартиру, Ковалёв видит в том, что некоторые просто не могут дождаться своей очереди, а спустя какое-то время семья уже не подходит под критерии «молодая семья».

Ещё одно предложение по вышеуказанной проблеме высказал глава Вельского района области Дмитрий Дорофеев. В качестве ориентира решения жилищного вопроса чиновник привёл пример реализации этого вопроса на территории Молодёжного посёлка, который оказался довольно успешным.

По словам председателя палаты молодых депутатов области Ивана Новикова, примеры успешной реализации политики обеспечения молодых семей жильём будут рассматриваться на сессиях палаты молодых депутатов, а выработанные законопроекты по итогам такого рассмотрения будут переданы областному Собранию депутатов.

Ещё одним пунктом повестки дня стало избрание заместителей палаты молодых депутатов. Три претендента вошли в состав президиума единогласно. Кроме того, на совещании был избран представитель от Архангельского региона в федеральную Общественную молодёжную палату при Государственной Думе РФ.