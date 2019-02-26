Инициатива принадлежит комитету Совфеда по социальной политике. Парламентарии также предлагают проводить обследование молодожёнов на предмет бесплодия. Для этого Минздрав должен заняться вопросом внедрения специального «Сертификата молодожёнов», который и даст право на проверку здоровья.Чтобы сделать услугу популярной,. Отмечается, что ведомства будут пытаться достучаться до молодёжи через известных блогеров.Кроме того,. Планируется, что такие продукты будут внедряться среди школьников и молодёжи. Примечательно, что речь идёт только о представителях сильного пола.Кроме того, правительство также займётся разработкой защитных мер против электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств.Все эти предложения разработаны в рамках «круглого стола», который собирается провести комитет Совфеда. В материалах к мероприятию также сказано, что сегодня в стране насчитывается около 78 миллионов женщин, 6 миллионов из которых бесплодны. А бесплодных мужчин – порядка 4 миллионов. Отмечается, что за последние 13 лет их количество выросло на 80%.В документах Совфеда сказано, что. И каждый год число бесплодных растёт примерно на 250 тысяч.