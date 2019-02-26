26.02.2019, 17:34
Молодожёнов в России предлагают обследовать на бесплодие
ИА «Ореанда-Новости». Члены Совета Федерации предложили распространять среди молодёжи приложения для телефонов, которые будут формировать позитивное репродуктивное поведение. Об этом пишет «Интерфакс».
Инициатива принадлежит комитету Совфеда по социальной политике. Парламентарии также предлагают проводить обследование молодожёнов на предмет бесплодия. Для этого Минздрав должен заняться вопросом внедрения специального «Сертификата молодожёнов», который и даст право на проверку здоровья.
Чтобы сделать услугу популярной, Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения должны заняться распространением специальных мобильных приложений, которые будут формировать определённое репродуктивное поведение, а также пропагандировать традиционные семейные ценности. Отмечается, что ведомства будут пытаться достучаться до молодёжи через известных блогеров.
Кроме того, в планах парламентариев также начать массово производить российские продукты питания, которые будут содержать много витаминов и минералов. Именно они должны будут обеспечить детоксикацию организма от ксенобиотиков. Планируется, что такие продукты будут внедряться среди школьников и молодёжи. Примечательно, что речь идёт только о представителях сильного пола.
Кроме того, правительство также займётся разработкой защитных мер против электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств.
Все эти предложения разработаны в рамках «круглого стола», который собирается провести комитет Совфеда. В материалах к мероприятию также сказано, что сегодня в стране насчитывается около 78 миллионов женщин, 6 миллионов из которых бесплодны. А бесплодных мужчин – порядка 4 миллионов. Отмечается, что за последние 13 лет их количество выросло на 80%.
В документах Совфеда сказано, что сегодня в России наблюдается критический для страны уровень бесплодных семейных пар – около 15% от общего количества. И каждый год число бесплодных растёт примерно на 250 тысяч.
Инициатива принадлежит комитету Совфеда по социальной политике. Парламентарии также предлагают проводить обследование молодожёнов на предмет бесплодия. Для этого Минздрав должен заняться вопросом внедрения специального «Сертификата молодожёнов», который и даст право на проверку здоровья.
Чтобы сделать услугу популярной, Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения должны заняться распространением специальных мобильных приложений, которые будут формировать определённое репродуктивное поведение, а также пропагандировать традиционные семейные ценности. Отмечается, что ведомства будут пытаться достучаться до молодёжи через известных блогеров.
Кроме того, в планах парламентариев также начать массово производить российские продукты питания, которые будут содержать много витаминов и минералов. Именно они должны будут обеспечить детоксикацию организма от ксенобиотиков. Планируется, что такие продукты будут внедряться среди школьников и молодёжи. Примечательно, что речь идёт только о представителях сильного пола.
Кроме того, правительство также займётся разработкой защитных мер против электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств.
Все эти предложения разработаны в рамках «круглого стола», который собирается провести комитет Совфеда. В материалах к мероприятию также сказано, что сегодня в стране насчитывается около 78 миллионов женщин, 6 миллионов из которых бесплодны. А бесплодных мужчин – порядка 4 миллионов. Отмечается, что за последние 13 лет их количество выросло на 80%.
В документах Совфеда сказано, что сегодня в России наблюдается критический для страны уровень бесплодных семейных пар – около 15% от общего количества. И каждый год число бесплодных растёт примерно на 250 тысяч.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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