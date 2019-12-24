ИА «Ореанда-Новости». Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что молодых учителей нужно ограничить в использовании гаджетов на уроках, пишет «Интерфакс».



Васильева отметила, что ввести такие ограничения предлагают «многие родители». Глава министерства отметила, что во время урока приходят сообщения и «куча всего». По её мнению, от этого страдает учебный процесс.



Васильева отметила, что в России 14-летние подростки проводят в гаджетами больше времени, чем из сверстники в США.



Министр напомнила, что в России вопрос о возможности использования сотовых телефонов на уроке решается на уровне школой, но Роспотребнадзор и Росорбнадзор летом рекомендовали его ограничить.