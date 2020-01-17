ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Олег морозов заявил, что СССР помог восстановить польскую экономику.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Советский союз не только помог освободиться Польше от оккупации, но и посодействовал восстановлению польской экономики. Слова сенатора передают РИА Новости.

По словам Морозова, этот случай является одним из типичных примеров исторического вранья. Экономика Польши смогла возродиться благодаря СССР, отметил сенатор. Однако Польша не оставляет попыток переписать историю «в угоду антироссийским настроениям».

17 января – день 75-летия освобождения Варшавы от немецкой оккупации. МИД Польши в этот день выразил почтение и уважение красноармейцам, которые пролили кровь в борьбе с нацизмом. Однако ведомство подчеркнуло, что Красная армия «не принесла полякам свободы», освободив их от оккупации.