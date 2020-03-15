ИА «Ореанда-Новости». В Гидрометцентре предупредили, что ждать возвращения тепла в ближайшие дни не стоит.

Пришедшие по всей России морозы, особенно в Центральной части страны, останутся до середины следующей недели. Ночью температура будет значительно ниже нуля, днём – в некоторых регионах она превысит эту отметку всего на несколько градусов. Ожидаются осадки в виде снега и снега с дождём.

В частности в Москве сегодня ночью температура опустится до минус девяти, в области – до минус двенадцати. В четверг и среду стоит ожидать дневную температуру около пяти градусов тепла. А с четверга начнётся заметное потопление. В четверг и пятницу столбики термометра поднимутся до плюс восьми.