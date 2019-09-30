ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд поменял приговор актёра Павлу Устинову – вместо реального срока он получил условный, пишет «Коммерсант».



Ранее суд первой инстанции приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за то, что тот при задержании на акции протеста, по версии следствия, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.



Об изменении приговора попросило гособвинение. Устинов в суде попросил его оправдать, он рассказал, что просто стоял у метро, не выкрикивая никаких лозунгов. Однако пострадавший боец Росгвардии заявил, что Устинов был участником митинга.