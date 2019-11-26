Голосную теперь до конца должны освободить из СИЗО.Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста для Ирины Голосной.По версии следователей, она помогла одной из компаний, занимающейся производством пива, избежать уплаты налогов на сумму более чем 58 миллионов рублей.