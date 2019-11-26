26.11.2019, 18:28
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд отменил арест заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, пишет «Интерфакс» со ссылкой на её адвоката Илью Брыка.
Голосную теперь до конца должны освободить из СИЗО.
Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста для Ирины Голосной.
По версии следователей, она помогла одной из компаний, занимающейся производством пива, избежать уплаты налогов на сумму более чем 58 миллионов рублей.
Голосную теперь до конца должны освободить из СИЗО.
Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста для Ирины Голосной.
По версии следователей, она помогла одной из компаний, занимающейся производством пива, избежать уплаты налогов на сумму более чем 58 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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