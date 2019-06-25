ИА «Ореанда-Новости». Московский городской суд рассмотрел жалобу на решение Басманного суда столицы о продлении ареста бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову.



В итоге суд высшей инстанции решил жалобу отклонить. Таким образом, решение суда первой инстанции осталось без изменений – Абызов будет под арестом до 25 июля.



Напомним, его обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, а также в создании организованной преступной группы.