ИА «Ореанда-Новости». «Мосгортранс» отсудил более 657 тысяч рублей у организаторов несанкционированного митинга 3 августа.



Соответствующий процесс состоялся в пятницу. Симоновский суд Москвы решил взыскать с организаторов несанкционированного митинга 3 августа более 657 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на корреспондента агентства из зала суда.

«Мосгортранс» подал иск, так как понёс убытки из-за акции. Несанкционированный митинг, закончившийся массовыми задержаниями, вызвал простой рейсов. Ответчиками выступили Любовь Соболь и Георгий Албуров.

Ранее «Мосгортранс» уже выиграл одно дело с организаторами несанкционированной акции, прошедшей 27 июля. Он взыскал с них 1,2 миллиона рублей.