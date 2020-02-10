Данная схема уже известна Центробанку и другим крупным банкам.Стоит отметить, что мошенники могут представиться как специалистами банка, так и работниками социальных служб. Был случай, когда подобный звонок поступил от «специалиста Пенсионного фонда России».Эксперты Центробанка напомнили, что во избежание кражи денег с карт россияне никогда не должны сообщать третьим лицам СМС-коды для подтверждения операций, реквизиты своей карты и персональные данные.