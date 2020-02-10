10.02.2020, 09:30
Мошенники начали использовать новый способ хищения денег с карт
ИА «Ореанда-Новости». Мошенники начали использовать новый способ хищения денег с дебетовых карт. Данная схема уже известна Центробанку и другим крупным банкам.
Мошенники сообщают россиянам, что их счёт планируется закрыть по специальному запросу от органов власти или местного управления. Они предлагают держателю карты открыть новый «безопасный счёт», для чего требуется озвучить свои личные данные для уточнения ранее представленной информации и сообщить код из СМС.
Стоит отметить, что мошенники могут представиться как специалистами банка, так и работниками социальных служб. Был случай, когда подобный звонок поступил от «специалиста Пенсионного фонда России».
Эксперты Центробанка напомнили, что во избежание кражи денег с карт россияне никогда не должны сообщать третьим лицам СМС-коды для подтверждения операций, реквизиты своей карты и персональные данные.
Мошенники сообщают россиянам, что их счёт планируется закрыть по специальному запросу от органов власти или местного управления. Они предлагают держателю карты открыть новый «безопасный счёт», для чего требуется озвучить свои личные данные для уточнения ранее представленной информации и сообщить код из СМС.
Стоит отметить, что мошенники могут представиться как специалистами банка, так и работниками социальных служб. Был случай, когда подобный звонок поступил от «специалиста Пенсионного фонда России».
Эксперты Центробанка напомнили, что во избежание кражи денег с карт россияне никогда не должны сообщать третьим лицам СМС-коды для подтверждения операций, реквизиты своей карты и персональные данные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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