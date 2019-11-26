26.11.2019, 11:59
Мошенники начали рассылать ложные постановления от имени трудовых инспекций
ИА «Ореанда-Новости». Мошенники начали рассылать ложные постановления от имени трудовых инспекций с указанием необходимости уплатить определённую сумму штрафа, сообщает Роструд России.
Федеральная служба по труду и занятости призывает работодателей к осторожности. Если юридическим лицом было получено подобное постановление, то лучше обратиться в своё отделение трудовой инспекции для уточнении информации по номеру, указанному в постановлении.
Кроме этого работодатели могут проверить счёт, указанной в постановлении об уплате административного штрафа. В платёжному поручении должен быть указан толь счёт территориального органа Федерального казначейства.
Федеральная служба по труду и занятости призывает работодателей к осторожности. Если юридическим лицом было получено подобное постановление, то лучше обратиться в своё отделение трудовой инспекции для уточнении информации по номеру, указанному в постановлении.
Кроме этого работодатели могут проверить счёт, указанной в постановлении об уплате административного штрафа. В платёжному поручении должен быть указан толь счёт территориального органа Федерального казначейства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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