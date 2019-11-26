Федеральная служба по труду и занятости призывает работодателей к осторожности. Если юридическим лицом было получено подобное постановление, то лучше обратиться в своё отделение трудовой инспекции для уточнении информации по номеру, указанному в постановлении.Кроме этого работодатели могут проверить счёт, указанной в постановлении об уплате административного штрафа.



