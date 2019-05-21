ИА «Ореанда-Новости» Правоохранительные органы задержали 25 лжеврачей, обманувших свыше 11 тыс. человек по всей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По её словам «врачами» руководил ранее судимый иностранец, он создал сеть клиник по всей стране. Гражданам звонили сотрудники call-центров и убеждали пройти медицинское обследование, при этом «врачи» клиник, не обладающие медобразованием ставили пожилым людям серьёзные диагнозы и вынуждали оформить кредит на дорогостоящее лучение на сумму до 500 тыс. руб. Общий ущерб от действий мошенников составил не менее 1 млрд рублей.