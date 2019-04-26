ИА «Ореанда-Новости» По словам уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, приговор гражданке России Марии Бутиной политизирован, при этом подтверждённых доказательств вины россиянки представлено не было, также как и подтверждения опасного характера её действий.

Омбудсмен отметила, что сейчас крайне важно, чтобы Бутиной отбывала 18 месяцев наказания в достойных условиях, отвечающих международным стандартам.

Москалькова надеется, что россиянку не посадят в камеру с другими женщинами, которые неоднократно совершили преступления. Помимо этого омбудсмен выразила надежду, что Бутиной будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.