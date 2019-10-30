По словам Моксальковой, им также удаётся обеспечивать диалог между поколениями.Об этом Москалькова заявила, выступая на конференции "Соотечественницы и преемственность поколений", которая проходит в среду в столице России.Также Москальковой было сказано, что российские женщины нередко сталкиваются за рубежом с дискриминацией, когда ищут работу. Они также могут быть лишены возможности говорить на родном языке и общаться с детьми, которые были рождены в браке с иностранными гражданами.Москальскова заявила, что надеется, что участники конференции смогут создать действенные механизмы защиты женщин от проявлений дискриминации.