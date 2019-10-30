30.10.2019, 12:25
Москалькова рассказала о роли женщин в сохранении отечественных традиций за рубежом
ИА «Ореанда-Новости»Татьяна Москалькова, занимающая ныне должность уполномоченной по правам человека, заявила, что женщины из России сохраняют отечественные традиции, находясь за рубежом и занимаясь там важными проектами. По словам Моксальковой, им также удаётся обеспечивать диалог между поколениями.
Об этом Москалькова заявила, выступая на конференции "Соотечественницы и преемственность поколений", которая проходит в среду в столице России.
Также Москальковой было сказано, что российские женщины нередко сталкиваются за рубежом с дискриминацией, когда ищут работу. Они также могут быть лишены возможности говорить на родном языке и общаться с детьми, которые были рождены в браке с иностранными гражданами.
Москальскова заявила, что надеется, что участники конференции смогут создать действенные механизмы защиты женщин от проявлений дискриминации.
Об этом Москалькова заявила, выступая на конференции "Соотечественницы и преемственность поколений", которая проходит в среду в столице России.
Также Москальковой было сказано, что российские женщины нередко сталкиваются за рубежом с дискриминацией, когда ищут работу. Они также могут быть лишены возможности говорить на родном языке и общаться с детьми, которые были рождены в браке с иностранными гражданами.
Москальскова заявила, что надеется, что участники конференции смогут создать действенные механизмы защиты женщин от проявлений дискриминации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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