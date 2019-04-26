ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе ФСИН сообщили, что во всех СИЗО Москвы и области начались внеплановые проверки и обыски из-за недавнего скандального случая с отравлением заключённых изолятора «Матросская тишина».

Ранее ФСИН сообщал, что в СИЗО «Матросская тишина» трое заключённых отравились неизвестным веществом. Двое из них погибли. Возможно речь идёт о передозировке наркотиками.

Распоряжение провести внеплановые проверки дал начальник УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз. Все помещения следственных изоляторов проверят на наличие запрещённых предметов и веществ, сообщили в ведомстве.