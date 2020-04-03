ИА «Ореанда-Новости» . Городские власти отметили, что на сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует.

Информация о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому в Москве не соответствует действительности. Об этом изданию «ТАСС» сообщили 3 апреля в департаменте здравоохранения столицы.

«В интернете распространяется ложное сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому. Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, никаких обходов с предложениями сделать такую прививку не проводится», - сказали в ведомстве.