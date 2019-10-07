ИА «Ореанда-Новости». Московский департамент городского имущества подал арбитражный иск к «Московскому дому моды Вячеслава Зайцева».



Сумма требований по иску составляет более 58 миллионов рублей. Подробности дела пока не опубликованы на сайте суда.

В «Доме моды» от регистрации отказались, заявив, что пока ничего не знают об этой ситуации, пишет «МК».



Сми пишут, что сейчас в здании отключены горячее водоснабжение и отопление из-за долга в 1,3 млн рублей перед единой теплоснабжающей организацией Москвы «МОЭК».