07.10.2019, 19:15
Московские власти потребовали от Дома моды Зайцева 58 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Московский департамент городского имущества подал арбитражный иск к «Московскому дому моды Вячеслава Зайцева».
Сумма требований по иску составляет более 58 миллионов рублей. Подробности дела пока не опубликованы на сайте суда.
В «Доме моды» от регистрации отказались, заявив, что пока ничего не знают об этой ситуации, пишет «МК».
Сми пишут, что сейчас в здании отключены горячее водоснабжение и отопление из-за долга в 1,3 млн рублей перед единой теплоснабжающей организацией Москвы «МОЭК».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии