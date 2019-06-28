ИА «Ореанда-Новости» Запрет на содержание ряда видов животных способствует защите их прав и обеспечивает безопасность человека. Об этом заявили в столичном департаменте природопользования.

Правительство России утвердило перечень животных, которых запрещено содержать в доме.Так, в список включены некоторые виды ядовитых пауков и змей, которые могут нести опасность для людей. Таким образом, это постановление призвано обеспечить безопасность граждан и права животных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.