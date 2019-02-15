ИА «Ореанда-Новости». Московская мэрия закажет разработку особых очков дополненной реальности, которые позволят полицейским оперативно обнаруживать разыскиваемых людей. В столице с такими алгоритмами работает уже 1,5 тыс. камер наблюдения - пока в тестовом режиме. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники, которые участвуют в разработке проекта.

Департамент информационных технологий московской мэрии (ДИТ) закажет разработку очков дополненной реальности, снабжённых системой распознавания лиц, специально для работников московской полиции. В ДИТ периодически проводят тестирование оборудования разных производителей, исследования в области видеоаналитики, а также реагирования на инциденты. Об этом сообщили РБК источники в департаменте, но при этом уточнили, что пока не намерены обсуждать детали или планируемые результаты.

В настоящее время приложение для использования системы распознавания лиц разрабатывает Ntechlab. Эта фирма известна, в частности, своим проектом FindFace. Так, с 12 по 14 февраля на московском форуме «Технологии безопасности» Ntechlab продемонстрировала функции приложения в сочетании с японскими очками Epson и операционной системой Android. По предварительным сведениям, продукт представят публике в октябре этого года в рамках выставки «Интерполитех».

Ещё в мае 2018 года технология распознавания лиц, которую представили Сбербанк и компания VisionLab, всего за месяц экспериментального внедрения на четырёх станциях метро позволила московским полицейским задержать 42 преступника.

В Москве алгоритмы распознавания лиц уже используются в работе 1500 камер видеонаблюдения. Видеокамеры имеют доступ к базам данных, где хранятся сведения о разыскиваемых. Технологию уже успели оценить в ходе чемпионата мира по футболу, который проводился в столице в минувшем году.

В московском ГУ МВД (управление угрозыска) создан особый оперативно-аналитический отдел, работающий с городской системой видеонаблюдения. В частности, благодаря его работе быстро установили личность и местонахождение того, кто похитил из Третьяковки картину А.Куинджи «Ай-Петри. Крым».