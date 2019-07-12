ИА «Ореанда-Новости» Басманный суд города Москвы принял решение о 2-месячном содержании под стражей заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, несмотря на то что Иванов признал вину и обратился с просьбой избрать иную, отличную от заключения под стражу, меру пресечения. «Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооружённых силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем… Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать», – обратился чиновник к суду. При этом прокурор отметил, что по отношению к Иванову можно применить домашний арест.

12 июля Басманный суд решит судьбу ещё одного лица, проходящего по данному делу, – директора департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина, который подозревается в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Иванов при посредничестве Копейкина в 2017–2019 годах «получил от неустановленных лиц, действующих в интересах компании «Техносерв»… взятку в сумме не менее 4 миллионов 400 тысяч рублей».