Такое решение было озвучено в ходе сегодняшнего визита столичного градоначальника в Зеленоград с целью осмотра бульварной зоны. Её благоустроили на территории двадцатого городского микрорайона.

На встрече с ветеранами района Сергей Собянин выслушал предложение увеличить размер региональной социальной доплаты к пенсии, выплачиваемой пенсионерам, которые не работают. В свою очередь, мэр города Москвы заявил, что при успешном развитии экономической отрасли в столице, городские власти будут в состоянии увеличивать размер доплат к пенсионным выплатам. Речь в данном случае идёт о минимальном уровне доплат. По словам Сергея Собянина, слухи о том, экономика Москвы переживает далеко не лучшие времена, лишены реальной основы. В Москве зафиксированы все ключевые признаки того, что столичная экономика только развивается. Подоходный налог, включая налог на прибыль, доходы, заработные платы – во всех этих направлениях наблюдается рост, заявил Собянин. Эти условия позволяют тратить Москве полученные доходы на увеличение размера доплат к пенсиям.

На встрече градоначальник не уточнил о точных суммах выплат, он заявил, что этот вопрос требует более детальной проработки. Мэр пообещал, что эту тему затронет правительство Москвы уже на следующей неделе. Чиновники примут решение, которое будет незамедлительно обнародовано.

Напомним, что в прошлом году минимальный доход московских пенсионеров составил семнадцать с половиной тысяч рублей. Его по сравнению с 2017 годом увеличили сразу на три тысячи рублей. Это свидетельствует о том, что московское правительство регулярно повышает минимальный доход пенсионера.