Донской ставропигиальный мужской монастырь был основан в конце XVI века. Монастырь, ансамбль которого включает более 30 памятников, является объектом культурного наследия федерального значения.

Такое решение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в результате проведённой встречи с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским на территории монастыря.Посильную помощь в восстановлении предоставляют частные лица в виде пожертвований, а также волонтёрское движение. По словам главы культурного ведомства страны, добровольцы в своё свободное время занимаются разбором завалом, восстановлением баашен и стен. Опытные реставраторы помогают и следят за действиями москвичей-волонтёров. Мединский призвал жителей столицы активнее вступать в ряды отрядов добровольцев.Из бюджета столицы оплачиваются также работы по реставрации художественных надгробий монастырского некрополя. Уже завершены 23 надгробия, ещё семь отреставрируют в ближайшее время.В 2013-2016 годах премия "Московская реставрация" была отдана монастырю за восстановление Малого (или Старого) собора. Позднее была отреставрирована церковь архангела Михаила. Две из двенадцати башен монастыря уже предстали перед прихожанами в новом облике. На конец года запланировано привести в порядок ещё две монастырские башни.