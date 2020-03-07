ИА «Ореанда-Новости». Российский МИД заявил, что НАТО создают у российской границы «ударный кулак». Москва рекомендует странам НАТО одуматься, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом МИД отреагировал на планы НАТО провести в ближайшие месяцы военные учения Defender Europe-20. Учения будут проведены у границ России.

В МИД заявили, что ни у кого не выйдет повлиять на российский курс во внешней политике. Многие пытались, угрожая оружием, однако все попытки провалились.

Дипведомство сообщило, что в учениях будут участвовать более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники. Манёвры Defender Europe-20 станут крупнейшими со времён «холодной войны».

МИД подчеркнул, что действия США и НАТО будут учтены в военном строительстве России. В ведомстве посоветовали задуматься о последствиях.