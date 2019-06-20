ИА «Ореанда-Новости». На минувшем собрании городского правительства был создан указ о переходе Москвы на раздельный сбор мусора. Обеспечить это обязуются до начала 2020 года.

Сейчас во дворах всех многоквартирных домов установят небольшие контейнерные площадки для вторичного сырья (стекло, бумага, металл, пластик, тетрапак), а уже к следующему году введут штраф для тех, кто не будет выполнять требование. Глава московского департамента ЖКХ Александр Соловьев подчеркнул, что не все москвичи готовы к таким переменам, поэтому в столице начнут проводить специальные образовательные программы для просвещения населения.