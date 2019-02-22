ИА «Ореанда-Новости». Минобороны России создало специальный сайт, на котором будет отображён маршрут поезда-музея с сирийскими трофеями. Эшелон-экспозиция представит трофеи, оставшиеся от сирийской кампании, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Министерство обороны России покажет россиянам от Москвы до Владивостока уникальный поезд-музей под названием «Сирийский перелом». Поезд сделает остановки в 60 городах страны, в каждом - на несколько часов.

В мультимедийном разделе сайта Минобороны есть расписание, где можно увидеть, в какой день и в какое время передвижная экспозиция прибывает в определённый город. Здесь также можно ознакомиться с содержанием экспозиции, которую увидит вся страна. Так, например, среди экспонатов имеется захваченная у террористов военная техника (БМП, БТР, самоходный минный трал, артиллерийские установки и т.д.), выставленная на открытых платформах. Посетители увидят «джихад-мобиль» - автомобиль смертника на базе джипа «Гранд Чероки», который террористы минируют. Также представлены образцы снаряжения различных войск, в том числе государств, входящих в НАТО, символика боевиков, оборудование и боеприпасы, рационы питания иностранных солдат.

В поезде-музее «Сирийский перелом» 18 вагонов и более 500 различных экспонатов. Посетители передвижной выставки не будут предоставлены сами себе: военные, которые служили в Сирии, проведут для них экскурсию.

По мере передвижения поезда по России (Москва - Севастополь - Владивосток - Мурманск - Москва) мультимедиа-раздел будут наполнять новостями, фото- и видеоматериалами. Экспозиция начнёт свой путь из Москвы в День защитника Отечества, 23 февраля, и вернётся в столицу 27 апреля.